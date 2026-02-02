Bakan Yardımcısı Yelkenci: Bu sevgi devletimizi kıyamete kadar ayakta tutar - Son Dakika
Bakan Yardımcısı Yelkenci: Bu sevgi devletimizi kıyamete kadar ayakta tutar

Bakan Yardımcısı Yelkenci: Bu sevgi devletimizi kıyamete kadar ayakta tutar
02.02.2026 12:40
YALOVA'da 'İlk Dersimiz Bayrak' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Bu sevgi bizi bir arada tutar. Devletimizi kıyamete kadar ayakta tutar. Ben inanıyorum ki sizler hiçbir zaman bayrağımızı yere düşürmeyecek hep onu ayakta tutacaksınız" dedi.

16 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, iki haftalık aranın ardından yeniden sınıflarına dönerken, Yalova'da da 55 bin 293 öğrenci dersbaşı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda kentte de ikinci dönem 'İlk Dersimiz Bayrak' temasıyla başladı. Merkeze bağlı Samanlı köyündeki Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

'SİZLER BAYRAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN YERE DÜŞÜRMEYECEKSİNİZ'

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan, maalesef bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza karşı yaşanan bir saldırıdan dolayı bu dönemin başlangıcını Bakanımızın talimatıyla 'İlk Dersimiz Bayrak' temasıyla, bayrak sevgisini işleyecek şekilde belirlemiş olduk. Programın başında söylediğimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda en büyük vurgu olarak bayrağımıza olan sevgi ve saygı belirtilmekte. 'Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal' diyerek, onu kişileştirerek, nazlı bir tavırla bize kızmaması gerektiğini, bizlerin yanlış yapsak da hatalar yapsak da hatalarımızı düzeltebileceğimizi, sadece özgürlüğümüzün sembolü olarak dalgalan. Bu sevgi bizi bir arada tutar. Devletimizi kıyamete kadar ayakta tutar. Ben inanıyorum ki sizler hiçbir zaman bayrağımızı yere düşürmeyecek hep onu ayakta tutacaksınız" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR'

Öğrencilere bayrağın önemini hatırlatan Vali Ahmet Hamdi Usta da "Bu ve bundan sonraki her pazartesi günü bir okulumuzda bayrak törenine katılacağız. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte, öğretmenler odasında öğretmenlerimizle bir 10-15 dakika sohbetimizden sonra, eğitim-öğretime her hafta bir okulumuzda başlayacağız. Sevgili gençler, bayrak sadece bir bez parçasından ibaret bir olay değil. Bayrak bir ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve sembolü. Bazen biz de sahip olduğumuz şeylerin kıymetini varlığında bilemiyoruz, kaybettiğimizde anlıyoruz. Maalesef son zamanlarda bayrağımız üzerinden birliğimize, bütünlüğümüze saldırılar oldu. Bayrağımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ömer Faruk Yelkenci, Kültür, Güncel, Son Dakika

