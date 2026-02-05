Bakan Yumaklı Depremzede Aileleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Yumaklı Depremzede Aileleri Ziyaret Etti

05.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da depremzede aileleri ziyaret edip dua etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, mevlit programına katıldı, yeni yuvasına kavuşan afetzede aileye konuk oldu.

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için merkez Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programın ardından Yumaklı, camiye gelen vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Yumaklı, daha sonra afette yaşamını yitirenlerin Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabirlerine çiçek bırakıp dua etti, ziyarete gelen ailelere başsağlığı diledi.

Buradaki programda Bakan Yumaklı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Depremzede çocuğa ziyaret

Yumaklı, Hatay'daki depremde anne ve babası ile kardeşini kaybettiği binanın enkazından çıkarıldıktan sonra bir bacağı ampute edilen 8 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ı, babaannesiyle yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Görüşme sonrasında Yumaklı, afette evi yıkılan 3 çocuklu Hasan ve Gündem Durmuşcan çiftinin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Şambayadı Mahallesi'nde inşa edilen yeni yuvasına konuk oldu.

Aileyle sohbet eden Yumaklı, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Mutlu bir aile yuvası, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun çocuklarınızla. Rabb'im bir daha yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı Depremzede Aileleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:51:58. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı Depremzede Aileleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.