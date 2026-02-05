Bakan Yumaklı Depremzedeleri Unutmadı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamanın ardından depremde hayatını kaybedenler için Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programın ardından Kabasakal Mezarlığı'na giden Bakan Yumaklı, depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Mezarlıkta dua eden Yumaklı, daha sonra dua eden ailelerle de bir araya geldi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,