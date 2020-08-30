Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Avrupa Şampiyonu voleybolcuları tebrik etti - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genç Kızlar Avrupa Şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı oyuncularını tebrik etti.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Zafer Bayramı'mızda bir zafer de Avrupa Şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'mızdan geldi. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum."