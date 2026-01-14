Bakanlık'tan Kız Çocukları Açıklaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Ankara'da gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor' iddiasına ilişkin, "Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır. Çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır, halihazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları, bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır. Bakanlığımızca, Cumhuriyet başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

'GİZLİLİK KARARI VERİLDİ'

Devam eden soruşturmada çocukların üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak dosya hakkında gizlilik kararı verildiği belirtilerek, "Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için bakanlık olarak davaya müdahil olup yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.