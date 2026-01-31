Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de

31.01.2026 01:16
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı. Ayrıca Suver, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak da görevlendirildi.

Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu'nun ataması yapıldı.

Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve

Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan getirildi.

Bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları

Kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevinden alınırken, yerine Yozgat İI Müdürü Arif Topal getirildi.

Bakanlığın, Kilis İl Müdürlüğüne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İI Müdürlüğüne ise Kilis İl Müdürü Emre Çalğan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ İI Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Müfettişler'den Soner Uluay ve Zülküf

Temin atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliğine İbrahim Atakur getirildi.

Kararla, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin'in ataması yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda il müftülüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

"Amasya İl Müftülüğüne Muş İI Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğüne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğüne Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğüne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İl Müftülüğüne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İI Müftülüğüne Çanakkale İI Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Hatay İI Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik İl Müfülüğüne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğüne Adıyaman İI Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney ve Şırnak İI Müftülüğüne Arif Yeşiloğlu."

Kaynak: AA

