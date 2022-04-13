"Bakarken II" adlı resim sergisi EKAV Art Gallery'de açıldı - Son Dakika
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"Bakarken II" adlı resim sergisi EKAV Art Gallery'de açıldı

13.04.2022 17:14
"Bakarken II" adlı resim sergisi EKAV Art Gallery'de açıldı

Ressam ve şair Zeynep Öztürk'ün "Bakarken II" adlı kişisel sergisi Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam ve şair Zeynep Öztürk'ün "Bakarken II" adlı kişisel sergisi Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

EKAV'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'da yetişen 14 farklı çiçeğin hikayesinin ele alındığı sergide, 14 eser yer alıyor.

Sergilenen eserlerin satışından elde edilecek gelir "Elim Sende Platformu" üzerinden SMA'lı çocukların tedavisi ile EKAV'ın sanat dalında eğitim gören öğrencilerine aktarılacak.

Çevrim içi olarak "www.arttv.com.tr" adresinden de izlenebilen sergi, 7 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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Araştırma, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bakarken II' adlı resim sergisi EKAV Art Gallery'de açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bakarken II" adlı resim sergisi EKAV Art Gallery'de açıldı - Son Dakika
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