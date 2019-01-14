Baki Şahin Millî Takımda
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Baki Şahin milli takıma girmeye hak kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü Güreş Takımı sporcusu Baki Şahin
milli takıma girmeye hak kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Çorum
'da tamamlandı. Hitit Üniversitesi
Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 450'ye yakın sporcu madalya için ter döktü. Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü sporcularından 97 kiloda Baki Şahin ikinci olurken, 79 kiloda mücadele eden Muhammed Ali
Güngör'de turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Turnuvanın ardından 97 kiloda milli takım kampına girmeye hak kazanan Baki Şahin, 24 -27 Ocak tarihlerinde Rusya
'nın Krosnoyarsk şehrinde düzenlenecek olan 'Grand Prix Ivan Yarygyn' turnuvasında ülkemizi temsil edecek - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:04 Kaynak: İHA
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