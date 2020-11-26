BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINDAN ZAM EYLEMİ - Son Dakika

BAKIRKÖY Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin yapılmadığını ve önerilen zamların yetersiz olduğunu belirten bir grup çalışan, Bakırköy Özgürlük Meydanı 'nda bir araya gelerek protesto eylemi yaptı.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyesi İstanbul Bakırköy Belediyesi çalışanları, belediye yönetiminin toplu iş sözleşmelerini yapmadığını ve belediye tarafından verilen zamların yetersiz olduğunu belirterek, Özgürlük Meydanı'nda protesto eyleminde bulundu. Toplanan grup düdük çalıp, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

"MASADA SOMUT BİR ADIM BEKLİYORUZ"

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, "Burada Bakırköy Belediyesi emekçilerinin yaklaşık 21 aydır çözülemeyen toplu sözleşmesi var. Bununla alakalı somut teklifler bekliyoruz işveren tarafından. Taleplerimiz asgari ve makuldür. 3 yıllık memurun aldığı zam oranı yüzde 42'dir. Bize yüzde 6'lık gibi bir önermeyle geliyorlar. Bunu ret ediyoruz. Yüzde 14 gibi 200 liraya denk gelen bir talebimiz vardır. Birinci ve ikinci yılımız olmak üzere. İşveren tarafı ikinci yılda yüzde 0 zam teklif ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Masada somut bir adım bekliyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

-----------------------Toplanan gruptan görüntü-Grubun slogan atması-Grup adına yapılan açıklama

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