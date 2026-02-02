Bakırköy'de 25 Bin Euro Hırsızlığı Çözüldü - Son Dakika
Bakırköy'de 25 Bin Euro Hırsızlığı Çözüldü

02.02.2026 11:21
Rus turistin çantasında bulunan 25 bin Euro'yu çalan iki Cezayirli şüpheli yakalandı.

BAKIRKÖY'de Rus uyruklu turist D.K.'nın çantasında bulunan 25 bin Euro'yu çalan Cezayir uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalınan para da ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. .

Bakırköy'de 28 Ocak'ta polise başvuran Rus uyruklu turist D.K., çantasında bulunan 25 bin Euro'nun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada iki şüphelinin kafeteryada bulunan D.K.'nın yan masasına oturduğu, ellerindeki montla perdeleme yaparak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Hırsızlık anlarının kamera görüntülerine ulaşıldı. Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere olduğunu tespit etti. Havalimanında düzenlenen operasyonla Cezayir uyruklu M.O.M. (42), B.A. (57) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çalınan 25 bin Euro para da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan para ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

