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Bakırköy'de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Bakırköy'de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı

18.02.2022 22:49
Bakırköy'de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı

Bakırköy'de bir bankaya giren şüpheli önce güvenlik görevlisini rehin aldı, daha sonra 25 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Bakırköy'de bir bankaya giren şüpheli önce güvenlik görevlisini rehin aldı, daha sonra 25 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bir bankada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre bankayı gözetleyen şahıs, bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girerek güvenlik görevlisini rehin alıp kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 25 bin TL'yi alan kimliği belirsiz hırsız, güvenlik görevlisini bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Banka görevlileri olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından paraları alıp kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Polis, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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