Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı - Son Dakika
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Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı

03.05.2022 17:16

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen kişiye çarptı.

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen kişiye çarptı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Avcılar istikametine seyir halindeki Hamza Doğan'ın kullandığı 34 VE 6411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.

Burada duramayarak savrulan otomobil, İncirli otobüs durağında bekleyen bir kişiye çarptı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otobüs durağı ve otomobilde de hasar oluştu.

Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı
Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı
Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı
Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı - Son Dakika
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