Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: sürücü yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: sürücü yaralı

18 dakika önce

BAKIRKÖY'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi.

Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: sürücü yaralı, System.String[]

BAKIRKÖY'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.30 sıralarında Ekrem Kurt Bulvarı Yenikapı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 34 KA 4512 plakalı lüks otomobilin yanına motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz iki kişi, silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobile 3 kurşun isabet etti. Henüz kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, geldikleri motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobilin etrafına emniyet şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında iki şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu. İncelemenin tamamlanmasıyla çekicinin olay yerine gelip aracı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

- İstanbul

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı
Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak geliyor Çanakkale Biga'da 3,5 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:02:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: sürücü yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]