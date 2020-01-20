"Bakışları tuhaf" diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Bakışları tuhaf' diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu - Son Dakika Dünya

"Bakışları tuhaf" diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu

6 saat önce

ABD'nin New Jersey kentinde, "gözleri tuhaf" diye barınağa bırakılan bir köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu.

ABD'nin New Jersey kentinde, "gözleri tuhaf" diye barınağa bırakılan bir köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu. Jubilee adlı 4 yaşındaki Sibirya kurdu (Husky) daha öne aynı cins köpek besleyen bir aileye verildi.

Husky House adlı barınağın bir yetkilisi, göz kapaklarındaki bir sorun yüzünden sürekli şaşırmış gibi bakan köpeğin kendilerine 2018'de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi. Bu yetkiliye göre, sahibi köpeği bırakırken "Gözleri aşırı tuhaf olduğu için hayvanı satma şansım yok" dedi.

"KEŞKE GÜZEL OLSAYDIM"

Hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtilen köpeği iki yıl boyunca kimse sahiplenmediği için barınak geçen Salı Facebook'ta bir duyuru yayımladı. Jubilee'nin ağzından yayımlanan duyuruda "Tuhaf bakışlı olduğum için barınağa bırakıldım. Husky'ler olağanüstü köpekler. Ama ben neden onlara benzemediğimi bilmiyorum. Keşke güzel olsaydım da birileri beni evine alsaydı" denildi.

BİR AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Barınak yetkilisi CNN'e açıklamasında mesajlarının sosyal medyada büyük ilgi görmesine şaşırdıklarını belirterek "Herkesin bizim gibi, onun güzel olduğunu düşünmesi bizi çok sevindirdi" dedi.

Jubilee'nin Cumartesi günü bir aileye teslim edildiği açıklandı.

Bakışları tuhaf diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu
Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Sibirya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:55 
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