Ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu

25.12.2025 16:20
Kütahya'da 20 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından, okulda çikolata dağıtan bakkal gözaltına alındı. Tarihi geçmiş olduğu iddia edilen çikolatalar ise incelemeye alındı.

Kütahya'daki bir bakkal işletmecisi, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı.

ÇİKOLATALARI YİYEN 20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı. Polis, şikayet sonrası inceleme başlattı.

BAKKAL GÖZALTINDA

Kütahya'da 20 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı okulda çikolataları ücretsiz dağıttığı belirlenen bakkal M.A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Ç. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan tarihi geçmiş olduğu öne sürülen çikolatalar, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    al sana bı mal daha. 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
