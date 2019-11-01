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Bakkalcıoğlu'ndan Ataç'a ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Bakkalcıoğlu'ndan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ağırladı. Başkan Bakkalcıoğlu'nun iade-i ziyaretinde iki başkan, belediyecilik çalışmaları üzerine sohbet etti. Ziyaretine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bakkalcıoğlu, "Ahmet Başkanım göreve seçilmemin ardından sağ olsun beni ziyaret etmişti. Ben de kendisini ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Keyifli ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Bakkalcıoğlunu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Ataç ise "Mehmet Başkan ile bir arada olmaktan mutluyum. Birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Kendisinin Bozüyük ile ilgili düşüncelerini dinledim ve çok memnun oldum. Bu düşünceler ile Bozüyüklülerin de memnun olacağını düşünüyorum. Mehmet Başkan zaten son derece deneyimli bir isim ve bu dönemde hayata geçireceği çalışmalarda başarılı olacağına inanıyorum. Zaten her zaman söylüyorum; Eskişehir ile Bozüyük, et ile tırnak gibidir. Bu birliktelik bize başarı getirecektir" ifadelerini kullandı.


Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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