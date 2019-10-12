Son Dakika Haberleri: Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 69 - Tofaş: 81
Son Dakika Spor Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 69 - Tofaş: 81

Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 69 - Tofaş: 81

54 dakika önce

Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Tofaş, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 81-69'luk skorla mağlup etti.

Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 69 - Tofaş: 81, System.String[]

Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Tofaş, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 81-69'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla Tofaş, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Gaziantep Basketbol ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.


Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Ozan Çakar xx, Polat Parlak xx


Gaziantep Basketbol: Drew Crawford xxx 16, Orhan Haciyeva xx 5, Sarunas Vasiliauskas x 3, Jamarr Sanders xx 7, Jamelle Hagins xx 8, Stevan Jelovac x 5, Can Öğüt x 5, İsmail Cem Ulusoy xx 5, Metehan Akyel xxx 13, Erol Can Çinko x 2


Başantrenör: Nenad Markovic


Tofaş: Devin Williams xxx 16, Dewayne White Jr. x 3, Matt Lojeski xx 9, Tarik Phillip x 2, Muhaymin Mustafa, Berk Uğurlu xx 7, Barış Ermiş xxx 17, Berkan Durmaz xxx 24, Sammy Mejia, Muhsin Yaşar x 5


Başantrenör: Orhun Ene


1. Periyot: 21-17 (Gaziantep Basketol lehine)


Devre: 35-35


3. Periyot: 54-59 (Tofaş lehine) - GAZİANTEP

Gaziantep, basketbol, Tofaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar
Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi Galatasaray hazırlık maçında İstanbul'u 3-2 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:37:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 69 - Tofaş: 81
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]