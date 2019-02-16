Son Dakika Haberleri: Bal'da Manisa Derbisi Heyecanı

Bal'da Manisa Derbisi Heyecanı

38 dakika önce

BAL 8.Grup'ta pazar günü (yarın) Manisa derbisi heyecanı yaşanacak.

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BAL 8.Grup'ta pazar günü (yarın) Manisa derbisi heyecanı yaşanacak. Grupta Manisa'yı temsil eden ekiplerden Salihli Belediyespor ve Somaspor, Soma'da karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup'ta mücadelede eden Teknik Direktör Zeki Erguvan yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 18.haftasında Manisa derbisinde yarın lider Somaspor'un konuğu olacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'da başlayacak. Maçta Niyazi Aykan Ceylan, Ahmet Kıvanç Kader ve Denizcan Şahin hakem üçlüsü görev yapacak.

Salihli Belediyespor derbiyi kazanıp bir üst sıralara yükselmek isterken, Somaspor ise 3 puan alarak liderliğine devam etmek istiyor.

Karşılaşma öncesi oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 19 puan toplayan Salihli Belediyespor 8.sırada yer alırken, oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 38 puan toplayan Somaspor ise grupta lider durumda bulunuyor.

BAL 8.Grup 18. hafta programı şöyle: Ödemiş Belediyespor- Yıldırım Belediyespor, Altınova Belediyespor - Burhaniye Belediyespor, Orhangazi Belediyespor - İzmirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor - Yalova Kadıköy, Somaspor - Salihli Belediyespor, Gülbahçespor - Çiğli Belediyespor

Gruptaki tüm maçlar pazar günü oynanıp saat 14.00'da başlayacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

Spor
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