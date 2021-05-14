Bala'da yeni su deposu bayram sonrası hizmete açılacak - Son Dakika

Bala'da ihalesi yapılan 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu bayram sonrası hizmete girecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın kırsal mahallelerine içme suyu temini çalışmalarını sürdüren ASKİ, Bala'da inşa edilen su deposu çalışmalarında sona geldi.

Göztepe Mahallesi'ndeki su deposunda incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Abazlı, Ergin, Aydoğan, Aşıkoğlu, Yeniköy, Yöreli, Koçyayla ve Ahmetçayırı Mahalleleri ile Ergin Yaylası'nın su sorununun çözüleceğini dile getirdi.

Deponun çıkış borusuna yapılacak bağlantı ile Bala merkezinin yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan 2 kola da su verileceğini de ifade eden Öztürk, "Bala'da 400 metreküplük bir su depomuz bulunuyor ancak ilçe için yetersiz kalıyor. Bayramı müteakip bir hafta içinde bu yeni depoyu da hizmete almayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Mevcut depoların bakım ve onarımlarını da yapacaklarını bildiren Öztürk, sızdırmazlık sorunu bulunan mevcut depoların tamiriyle ilgili 27 Mayıs'ta ihaleye çıkacaklarını kaydetti.

Öztürk, bir yıl içinde Ankara'nın kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu problemlerini de çözmeyi planladıklarını aktardı.