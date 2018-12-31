Son Dakika Haberleri: Balçova Arsa Mağdurlarından Noel Baba Kıyafetli Protesto

Balçova Arsa Mağdurlarından Noel Baba Kıyafetli Protesto

12 dakika önce

"Balçova arsa mağdurları" olarak bilinen arazi sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde "Noel Baba" kıyafetiyle eylem yaptı.

Balçova Arsa Mağdurlarından Noel Baba Kıyafetli Protesto, System.String[]
"Balçova arsa mağdurları" olarak bilinen arazi sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde "Noel Baba" kıyafetiyle eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan arazi sahipleri, yıllardır imar haklarını alamadıklarını öne sürdü.

Gruptan bazılarının Noel Baba kıyafeti giymesi dikkati çekti.

"Balçova arsa mağdurları" adına açıklama yapan avukat Mustafa Kemal Turan, ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya yazdıkları mektubu paylaştı.

Hiçbir belediyenin vatandaşı 45 yıl sene boyunca imar mağduru etmediğini savunan Turan, "Balçova arsa mağdurlarının alamadıkları bu imar haklarının 45 katını ve üstelik de 45 gün içinde verenler kimlerdir? Burada eşitsizlik ve adaletsizlik yok mudur." diye konuştu.

Turan, açıklamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine giderek Leonardo da Vinci'nin "Son akşam yemeği" isimli eserinin replikasını Aziz Kocaoğlu'na iletilmek üzere güvenlik görevlilerine teslim etti.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Arsa mağdurları, geçen günlerde CHP Genel Merkezi önünde çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle eylem yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:44 Kaynak: AA

İzmir, Balçova, Güncel
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