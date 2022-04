BALÇOVA'DA ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA ACİL YARDIM PROTOKOLÜ - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde şiddete uğrayan kadınların maruz kaldıkları şiddet ile mücadeleye destek verilerek danışmanlık ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanabileceği acil yardım hattı protokolü imzalandı.

Balçova Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında düzenlenen acil yardım hattı iş birliği protokolü imza töreni kadın milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Protokolü, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü imzaladı. İmza törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, çok sayıda Balçovalı kadın katıldı. Protokol kapsamında, (0549) 6569696 ve (0212) 6569696 numaralı hatların ev içi şiddet acil yardım hattı olarak kullanılabileceği açıklandı.Toplantıda konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kadın kalbiyle hizmet eden bir belediye olarak kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik bir hizmete imza atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Şiddet olaylarının ne kadar saklanıp yokmuş gibi davranılırsa kadının hak arama mücadelesine kötülük yapılacağını anlatan Çalkaya, Kadına şiddet vardır ve bu şiddeti tarihin sayfalarına gömmek için mücadele ediyoruz. Görevimiz bu mücadeleyi yükseltmek ve diri tutmaktır. Kadına yönelik şiddet politik bir eylemdir. Bu şiddetin fiziksel olması gerekmez sözlü, ekonomik, psikolojik şiddete uğrayabilir. Şiddete uğrayan kadın komşumuz hemşerimiz ya da yakınımız olabilir. Kadınlar şiddet gördükçe toplum karanlığa gömülür. Balçova'da bu mücadeleyi veriyoruz. Bilinçlendirme ve meslek edinme çalışmaları Türkiye'de örnek bir seviyedir. Balçovalı kadınlar sosyal siyasal alanda var olduklarını kanıtladılar dedi. Balçova'da kadınların söz sahibi olduğunu anlatan Başkan Çalkaya, Türkiye'de en çok kadın üye sayısına sahip ilçelerden biri olarak kadın üye sayısının yüzde 52'yi bulduğunu ifade etti. Çalkaya şunları söylediBalçovalı kadınlar bilinçlendikçe şiddete karşı dik duruş sergiliyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile bu mücadeleyi bir üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin ardından kadınlara destek olmak için bu protokolü imzalıyoruz. Kadınlar birlikten doğan güçlerini daha çok hissedecekler. Acil yardım iş birliği protokolü imzalayacağız. Başları sıkıştığında kendilerine yardımcı olan kadın arkadaşlarının olduğunu bilecekler. Kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Balçova belediyesi olarak bundan sonra da hep kadınların yanında olacağız. Sesimizi daha çok duyuracağız.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VURGUSU

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de federasyonun çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekti. Kadınların insan haklarından daha fazla yararlanması adına gayretler gösterdiklerini anlatan Güllü, 81 ilde çalıştıklarını dile getirdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise konuşmasında hayata, zorluklara ve daha da ötesi erkeklere karşı mücadelesinde başarılı olan bu mücadeleyi hem kendileri hem hemcinsleri için sürdürmekte kararlı olan kadınları kutlayıp alkışladığını ifade etti. Yücel, Zor olan her geçen gün şiddete uğrayan kadını ikinci sınıf insan gören bir anlayışın yönettiği Türkiye'de kadın olmak. Şunu bilin ki bu iktidar da gelip geçici ve sonu geldi. Kadının her dakika şiddete uğradığı, katledildiği, ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü bir ortamda örgütlü mücadele ve İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkanların cesaret edemediği etkin mücadeleyi hayata geçirdikleri için protokolü imzalayanlara teşekkür ediyorum. Tüm belediyelerde hayata geçmesi için her zaman sizlerin yanında olacağız diye konuştu.Konuşmaların ardından Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadınların maruz kaldıkları şiddet ile mücadeleye destek verilerek danışmanlık ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanabileceği acil yardım hattı protokolünü imzaladı. (DHA)