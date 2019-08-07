Son Dakika Haberleri: Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması
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Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması

12 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması, System.String[]
Samsun'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Çaltı Burnu mevkisinde 26 gün önce babası Fatih Korkmaz (43) ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açılan ve dengesini kaybederek düşen Ali Kormaz'ın bulunması için denizden ve karadan arama çalışması yürütülüyor.
Korkmaz'ın bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri denizde, Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ise sahil şeridinde aramalara devam etti.
Sahilde iz takip ve ceset arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı.
Ali Korkmaz, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:16 Kaynak: AA
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