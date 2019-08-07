Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması

Samsun'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Çaltı Burnu mevkisinde 26 gün önce babası Fatih Korkmaz (43) ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açılan ve dengesini kaybederek düşen Ali Kormaz'ın bulunması için denizden ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

Korkmaz'ın bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri denizde, Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ise sahil şeridinde aramalara devam etti.

Sahilde iz takip ve ceset arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Son dakika! Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan avukatlarıyla görüştü

Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı

Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi