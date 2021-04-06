BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ ÇIKTI - Son Dakika

BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ ÇIKTI

06.04.2021 12:36

ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinden geçen drenaj kanalında balık ölümlerine neden olan suyun azalmasına ilişkin alınan numunelerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinden geçen drenaj kanalında balık ölümlerine neden olan suyun azalmasına ilişkin alınan numunelerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı. Yapılan açıklamada, Su döngüsünün yetersiz olması ve ırmağa uzaklık, suda yaşayan canlılar üzerinde baskı oluşturmakta çoğunlukla oksijen yetersizliğine bağlı ölümlere neden olmaktadır denildi.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi ile D-400 karayolu arasındaki, önceden tarımsal arazilerin sulamak amacıyla kullanılan şimdi ise yağmur suyu tahliye amaçlı kullanılan drenaj kanalında geçen 28 Mart'ta balık ölümleri yaşandı. Kanalda su seviyesinin azalması sonucu yüzlerce balığın ölmesi ve birçok balığın da can çekişmesi üzerine vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kanalda yaptıkları incelemede, su seviyesinin çok azaldığını tespit etti. Kanalın değişik noktalarından numune su alan yetkililer, laboratuvara göndereceklerini belirterek gelen sonuca göre işlem yapacaklarını belirtti. Laboratuvardan gelen sonuçlarda kanalda bulunan suda herhangi bir yabancı karışıma rastlanılmadığı belirtildi. Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kanalın önce tarım arazilerinde sulamanın ardından fazla suyun tahliyesi, daha sonra ise yerleşime açılan bölgede yağmur suyunun ırmağa deşarjını sağladığı belirtildi. Manavgat Irmağı ile bağlantısı bulunan ancak su ürünleri üretim alanı olmayan kanalda kurbağalar, tatlı su kaplumbağaları, yılan balıkları, karabalık ve sazan türleriyle havuz balıklarının yaşadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi

Doğal ekolojik akımını sağlayacak besleyici bir kaynağa sahip olmayan kanal, yağmur suyu kanallarıyla taşınan yüzeysel sular ve drenaj sularıyla canlı kalmaktadır. Su döngüsünün yetersiz olması, ırmağa olan uzaklık ve mevsimler yağışlar, suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirebilmektedir. Bu durum türlere göre farklı olmakla birlikte, suda yaşayan canlılar üzerinde baskı oluşturmakta, çoğunlukla oksijen yetersizliğine bağlı ölümlere neden olmaktadır. İlçe Müdürlüğümüzce yakından takip edilen kanalda gözlemlenen olumsuzlukları azaltmak amacıyla arazözlerle su takviyesi yapılarak ekolojik dengenin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca kanal içerisinde biriken katı atıkların ve yoğun bitki oluşumunun temizlenmesi için ilgili kurumlarla irtibat sağlanmıştır.

BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ ÇIKTI
BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ ÇIKTI
BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ ÇIKTI
BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ ÇIKTI

Bahçelievler Mahallesi, Hisarcık, Manavgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ ÇIKTI - Son Dakika


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