Balıkçı ağlarına takılı halde bulunan caretta carettayı TCG Alanya Mayın Avlama Gemisi personeli kurtardı - Son Dakika

Balıkçı ağlarına takılı halde bulunan caretta carettayı, TCG Alanya Mayın Avlama Gemisi personeli kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Alanya Mayın Avlama Gemisinin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyette bulduğu caretta carettaya müdahale ettiği belirtildi.

Gemide görevli Mayın Harbi Dalgıçlarının müdahalesi ile kurtarılan caretta caretta, denizdeki yolculuğuna devam etti.

Paylaşımda, "Sevimli dostumuza geçmiş olsun." ifadesine yer verildi.