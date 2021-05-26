Balıkçı barınağı istediler - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta Ayvalık'ta yaşanan fırtına ilçede maddi hasarlara yol açmıştı. Hemen ardından AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı soluğu Ayvalık'ta almış, afetzedeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemişti.

Bugün de AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir ve Adil Çelik birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, afetten zarar gören balıkçı barınaklarının yenilenmesi ve afetzedelere yapılacak yardımlar konusunda Sayın Bakandan destek istedi.

Olumlu geçen görüşmenin ardından Milletvekilleri, destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na teşekkürlerini iletti.