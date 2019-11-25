Son Dakika Haberleri: Balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezi hamside fiyatlar düşüyor
Son Dakika Yerel Balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezi hamside fiyatlar düşüyor - Son Dakika

Balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezi hamside fiyatlar düşüyor

6 saat önce

Balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezi hamside fiyatlar düşüyorÇANAKKALE - Av sezonunun açılmasıyla 30 liradan tezgahlarda yerini alan, geçen hafta ise 25 liradan alıcı bulan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı bu hafta 20 liraya kadar düştü.

Balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezi hamside fiyatlar düşüyor

ÇANAKKALE - Av sezonunun açılmasıyla 30 liradan tezgahlarda yerini alan, geçen hafta ise 25 liradan alıcı bulan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı bu hafta 20 liraya kadar düştü.

Balık sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden Karadeniz hamsisi, kilogram fiyatı ile de vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı. 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkması sonrası balık tezgahlarında 30 liradan yer almaya başlayan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı bu hafta Çanakkale Balık Hali'nde 20 liraya kadar düştü. Karadeniz hamsisinin yağlı ve lezzetli bir dönemde olduğunu vurgulayan Çanakkaleli balıkçılar ise satışların yoğun olduğunu vurguladı.


"Karadeniz balığı bu fiyattan aşağı düşmez"

Çanakkale Balık Hali'nde uzun yıllardır tezgahtarlık yapan ve Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatındaki düşüşü yorumlayan Balıkçı Tuncay Dinç, "Bu has Karadeniz hamsisidir. Küçüktür. Samsun'dan geliyor. Bunlar şuan 20 lira ama lezzet bakımından çok güzel. Ufak ama lezzetli. Geçen hafta şu hamsi 25 liraydı. Şuan hamsinin zamanı. İlgi hamsiye doğru yöneldi. Genelde bu hamsinin fiyatı 20 liradan aşağı düşmez. Mesela Ege balığı lezzetsiz olduğu için 10 lira-15 lira olur. Ama Karadeniz balığı bu fiyattan aşağı düşmez. Lezzet bakımından şuan süper. Balığın yağlı bir dönemi. Halkımıza güzel bir Karadeniz hamsisi yemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezi hamside fiyatlar düşüyor

Çanakkale, Karadeniz, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
Sarıyer'de aç kalan yaban domuzları mahalleye indi: Mahalleli hayvanları ekmeklerle besledi Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:52:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezi hamside fiyatlar düşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]