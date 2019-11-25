Son Dakika Haberleri: Balıkçılar Zonguldak'ta aradığını bulamayınca Hopa'ya yöneldi
Son Dakika Güncel Balıkçılar Zonguldak'ta aradığını bulamayınca Hopa'ya yöneldi - Son Dakika

Balıkçılar Zonguldak'ta aradığını bulamayınca Hopa'ya yöneldi

6 saat önce

Zonguldaklı balıkçılar, Zonguldak'ta aradığı balığı bulamayınca Artvin'in Hopa ilçesine yöneldi.

Balıkçılar Zonguldak'ta aradığını bulamayınca Hopa'ya yöneldi, System.String[]

Zonguldaklı balıkçılar, Zonguldak'ta aradığı balığı bulamayınca Artvin'in Hopa ilçesine yöneldi.


Zonguldaklı balıkçılar aradıkları balığı Zonguldak'ta bulamayınca Artvin'in Hopa ilçesine gitti. Balıkçılar hamsi ve mezgiti Hopa'dan getirerek tezgahlarda satışa çıkardı. Öte yandan, balıkçılar palamudun yokluğunda ise tezgahlarda somonu ön plana çıkardı. Tezgahlarda balık fiyatları ise şu şekilde yer aldı: Somon; 30-35 TL, hamsi; 10 TL, mezgit ise 25 TL.


Zonguldak'ta 10 yıldır balıkçılık yapan Kemal Özçep, "Bu yıl Zonguldak'ta balık yok denecek kadar az. Biz de vatandaşlarımıza balık yedirmek için Artvin Hopa'ya gidiyoruz. Orada balık yeterli seviyede. Bu yıl palamut yok. Ama hamsi ve mezgitten istediğimizi alıyoruz. Palamudun yokluğunda ise vatandaşlarımız somona yöneldi. Genellikle hamile vatandaşlarımız somonu tercih ediyor" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Artvin, Hopa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:30:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkçılar Zonguldak'ta aradığını bulamayınca Hopa'ya yöneldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]