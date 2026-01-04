Balıkçılara Hamsi ve Sardalya Bereketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Balıkçılara Hamsi ve Sardalya Bereketi

Balıkçılara Hamsi ve Sardalya Bereketi
04.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylül'de başlayan av sezonunda Karadeniz'de hamsi, Ege'de sardalya bol miktarda avlandı.

"Vira bismillah" diyerek eylülde denize açılan balıkçıların ağları Karadeniz'de hamsi, Ege Denizi'nde ise sardalya ile doldu.

Denizlerde av yasağının Karadeniz, Marmara, Ege'de 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de sona ermesiyle derya kuzularının peşine düşen balıkçılar, nisan ayında sona erecek sezonun yarısını geride bıraktı.

Sezonun ilk yarısını mutlu kapatan balıkçılar, Karadeniz'de hamsi ve Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir dönem yaşadı.

Denizlerde son günlerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle barınaklara dönen balıkçılar, yaklaşık 10 gün boyunca hem dinlenecek hem de gemi ve ağ onarımı gibi ihtiyaçlarını karşılayacak.

Soğuk hava Ege'deki hamsiyi lezzetlendirecek

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Türkiye'nin balıkçılık faaliyetinde önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Karadeniz'de hamsi ve Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir sezon geçirildiğini ifade eden Aksoy, "Sezona iyi ümitlerle başladık. Sezonun eylül ve ekim ayları iyi geçti. Kasım ve aralık ayları fırtınadan dolayı çok iyi geçmedi. Sezon genel olarak iyi geçti." dedi.

Aksoy, balıkçıların ocak ayının başında yaklaşık 10 günlük araya gittiğini anlatarak, tayfanın dinleneceğini, ardından sezona iyi bir moralle devam edeceğini söyledi.

Akdeniz'deki avcılığın bu sene istenilen ölçüde olmadığını kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:

"Ege'nin koyu, körfezi ve adaları çok olduğu için balığımız daha verimli olabiliyor. Ege'de hava soğuduğu için hamsi biraz daha lezzetlenebilir. Balıkçılar Ege'de hamsi peşine düşecek. Hamsi dünyanın geçerli balığı. Sardalya Ege'nin milli balığıdır ama Ege de hamsiye alıştı. Ege'de hamsi daha bol tüketilecek gibi geliyor."

Sezonun ilk 4 ayını Karadeniz'de geçiren ve avcılığa Ege'de devam eden Mustafa Turan, av sezonunu iyi geçirdiklerini anlattı.

Turan, kalan sürede Ege'de de bereketli bir balıkçılık yapacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Geçen sene palamut boldu, bu sene hiç olmadı ama bu sene hamsi boldu." dedi.

Hamsi bolluğu yaşadıklarını fakat deniz ve hava koşulları nedeniyle Karadeniz'deki hamsi avcılığının kısa sürdüğünü dile getiren Turan, "Bolluk kısa sürdüğü için Karadeniz balıkçıları olarak Marmara ve Ege'ye gelmeye başladık. Sezonun Ege'de iyi devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Egeli gırgır balıkçısı Fatih Kopuz da sezonu geçen sezona göre daha iyi geçirdiklerini belirterek, sardalya ve hamsi bolluğunun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kopuz, sezonun geri kalan kısmında hamsinin peşine düşeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Balıkçılık, Ege Denizi, Karadeniz, Ekonomi, Çevre, Eylül, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçılara Hamsi ve Sardalya Bereketi - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:02:38. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkçılara Hamsi ve Sardalya Bereketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.