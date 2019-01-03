Son Dakika Haberleri: Balıkçıların Ağlarına Takılan Sakarmeke Kurtarılarak Doğaya Bırakıldı

Balıkçıların Ağlarına Takılan Sakarmeke Kurtarılarak Doğaya Bırakıldı

1 saat önce

Balıkçıların ağlarına takılan sakarmeke kurtarılarak doğaya bırakıldıADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağlarına takılan ve nesli tükenmekte olan sakarmeke kuşu, görevlilerce kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Balıkçıların ağlarına takılan sakarmeke kurtarılarak doğaya bırakıldı

ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağlarına takılan ve nesli tükenmekte olan sakarmeke kuşu, görevlilerce kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Sevgi Adası civarında balıkçıların ağlarına bir sakarmeke kuşu takıldı. İhbar üzerine nesli tükenmekte olan sakarmeke kuşunu kurtarmak için Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı harekete geçti. Olay yerine tekne ile ulaşan Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, ağlara takılı halde çırpınan sakarmeke kuşunu, bulunduğu yerden kurtardı.
Ağlardan kurtarılan sakarmeke kuşunun ayaklarına dolanan misinalar temizlendi. Herhangi bir yara alıp almadığı da kontrol edilen sakarmeke kuşu, görevliler tarafından doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:43 Kaynak: İHA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel
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