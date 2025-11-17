Balıkesir 3. Kent Sempozyumu'nda Kent Vizyonu Belirlendi

(BALIKESİR) - Balıkesir 3. Kent Sempozyumu, 14-16 Kasım günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyonda 106 sunum, 10 oturum, 2 panel ve 14 çağrılı konuşmacı yer aldı. Bilim insanları, akademisyenler, yerel yöneticiler ve kent paydaşlarını buluşturan sempozyumda; kent planlamasından turizme, sosyal hizmetlerden dijital dönüşüme kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Balıkesir Valiliği himayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla; Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Akademik Odalar Birliği tarafından düzenlenen ve üç gün süren Balıkesir 3. Kent Sempozyumu sona erdi. 106 sunum, 10 oturum, 2 panel ve 14 çağrılı konuşmacının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda kentin geleceği ele alındı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşen sempozyumun sonuç bildirgesinde; kamu yararı ve vatandaşlara hizmet odaklı, katılımcı, kültürel ve doğal değerlere duyarlı bir kent planlaması vurgusu yapıldı. Balıkesir'in 20 ilçesinde kapsayıcı çalışmaların yapılması planlanırken, kentsel dönüşümden iklim değişikliğiyle mücadeleye, kadın girişimciliğinden kalkınma planlamalarına kadar pek çok konu sempozyumda ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nin CBS sistemi övgü topladı

Bilimsel ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen Balıkesir 3. Kent Sempozyumu'nda kentin 20 ilçesi ile geniş bir coğrafyaya yayılmış, farklı nitelikte yapılaşmaları ile çok yönlü bir şehir olduğu üzerinde duruldu. Yaklaşık 450 bin yapısıyla yapı stoku açısından en fazla yapı sayısına sahip illerinden olduğu ortak görüşünde birleşildi.

Bu tür karmaşık, dağınık ve çok yönlü verinin organize edilmesi, imar yapı ruhsat işleri ve süreçlerini kolayca yönetebilmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi web tabanlı coğrafi bilgi sitemleri (CBS) uygulaması geliştirildiği belirtildi. Bu sistemin ve gerekli kısıtlamalarla kentlinin de yararlanacağı sisteme dönüştürmesi gerektiği görüşülürken belediyenin itfaiye alanında da CBS'den yararlanmasının kent halkı açısında çok olumlu gelişme olduğu dile getirildi.

Akıllı kent uygulamaları ile dijital dönüşümün eğitim ve kültürle bütünleşmesi gerektiği, kırsal bölgelerdeki dijital eşitsizliğin giderilmesi için de Eğitimde Açık Veri Platformu ve Dijital Erişim-Güçlendirme Programı önerildi.

Turizm ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı

"Kültürel sürdürülebilirlik, kimlik, aidiyet, kolektif hafıza ve toplumsal dayanışma açısından stratejik bir gerekliliktir" anlayışının konuşulduğu sempozyumda Balıkesir'in zengin kültürel mirasının geleceğe taşınması için ne tür projeler yapılması gerektiği ele alındı. Balıkesir'in gastronomi potansiyelinin de turizmle entegre edilmesinin kurumlar arası iş birliği sayesinde sürdürülebilir olacağı vurgulandı.

Kıyı turizminden termal turizme, kültür turizminden doğa turizmine çok çeşitli turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapan Balıkesir'de turizm markasının oluşturulması ve uluslararası tanıtım stratejilerinin geliştirilmesinin gerekliliği ele alındı.

Kentsel dönüşüm için ana ilkeler belirlendi

Kentsel dönüşümde yapılacak çalışmaların, iyileştirmelerin sürdürülebilir kentsel gelişimle uyumlu olması, kentlinin sosyo-ekonomik, kültürel gelişimine katkı sunması, yaşanabilir, güvenli, çağdaş mekanların oluşturulması, konu olduğu yerde konaklayan vatandaşların mağdur olmaması için uyulması gereken ana ilkeler TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından ortaya konuldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarında uyulması gereken bu ana ilkeler belirlendi.

Geliştirilen tüm projelerde, kamu yararı ilkesine ve planlama ilkelerine ayrımsız biçimde uyulması gerektiği, projeler başta ulaşım kararları olmak üzere, olası çevresel etkileri analiz edilerek, kent planı bütünleşik olarak ele alınması gerektiği belirtildi.

Projeler temelde getirim artışını değil, can güvenliğinin sağlanmasını ve yaşam düzeyinin yükseltilmesini amaçlaması gerekliliği tartışıldı. Sempozyumda; deprem, sıvılaşma gibi iklim kaynaklı risklere karşı detaylı senaryolar geliştirilmesi gerektiği aktarıldı.

Sportif faaliyetlerden sosyal hizmetlere kadar her konu ele alındı

Balıkesir'in 50 binin üzerinde üniversiteli genç kapasitesine sahip olduğu belirtilirken sempozyumda kentin sportif alanlarının artırılması parklar, bisiklet yolları, yürüyüş güzergahlarının da artırılarak kent yaşamına canlılık katması hedefi üzerinde duruldu. Halk sağlığı ve sosyal hizmetlerin görüşüldüğü sempozyumda, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tabip Odası ile birlikte Ana Çocuk Sağlığı Eğitim Merkezi projesini geliştirme aşamasındadır. Bu proje gerçekleştiğinde ana çocuk sağlığı konusunda önemli bir eksiği giderecektir. İdeal bir ana çocuk sağlığı eğitim merkezi, hem fiziksel hem de sosyal anlamda sağlıklı bir ortam sunmalı, ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetler sağlamalıdır. Bu sayede, anne ve çocuk sağlığı konusunda toplumda olumlu bir etki yaratabilir" denildi.