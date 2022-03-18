Balıkesir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenler bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 60 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'nda yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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