Balıkesir Adliyesi'nde duruşmalara covid-19 engeli - Son Dakika

Balıkesir Adliyesi'nde duruşmalara covid-19 engeli

15.10.2020 12:36
Balıkesir Adliyesi'nde duruşmalara covid-19 engeli, System.String[]

Balıkesir Adliyesi'nde 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve 1. Ağır Ceza 2. Heyeti'nde bazı personelde korona görülmesi üzerine duruşmalar ertelendi.

Balıkesir Adliyesi'nde 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve 1. Ağır Ceza 2. Heyeti'nde bazı personelde korona görülmesi üzerine duruşmalar ertelendi.

Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay, duruşmaların covid-19 teşhisi sebebiyle ertelendiğini ifade ederken, gereken tedbirlerin alınmasıyla duruşmaların pazartesi günü başlayabileceğini dile getirdi. Kayabay, adliyeye girişlerde yapılan HES kodu uygulamasının yerinde bir karar olmasına rağmen, kırsal kesimden gelenlerde akıllı telefon bulunmamasının uygulamayı güçleştirdiğini söyledi.

Duruşmalar ertelendi

Balıkesir Adliyesi'nde görevli iki memurdan birinin kendisinde, diğerinin de eşinde korona görüldüğünü kaydeden Kayabay, "Adliyede çalışanlardan birinin eşinde, birisinin de kendisinde covid-19 görüldü. İnsanların sağlığını olumsuz yönde etkilenmemesi için tedbiren 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2. Heyeti ile 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar ertelendi. Tabii sağlık çok önemli. Bina girişinde emniyetten görevli arkadaşlar HES kodu uygulamasını yerine getiriyorlar. Ancak adliyede işi olan ve kırsal mahallerden gelen vatandaşlarımızın çoğunda akıllı telefon olmadığı için HES kodu uygulamasında bazı aksaklıklar olabiliyor. Adliye'de çalışan iki kişiye covid-19 teşhisi konulmasının ardından bina dezenfekte ediliyor. Hastalığın kimseye bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını öğrendik. Bu yüzden adliyenin bazı bölümleri kapalı. Gerekli tedbirler alındıktan ve dezenfektan işlemlerinin tamamlanmasının ardından pazartesi günü kapalı bölümlerin açılıp, duruşmaların başlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir Adliyesi'nde duruşmalara covid-19 engeli
Balıkesir Adliyesi'nde duruşmalara covid-19 engeli

Asliye Ceza Mahkemesi, Balıkesir, HES kodu, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Adliyesi'nde duruşmalara covid-19 engeli - Son Dakika

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