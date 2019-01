Balıkesir Büyükşehir'de Sürpriz Atama

ÜMRANİYE Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teklif etmesiyle onaylanan atama ile yeni görevinin başına geçecek olan Mustafa Küçükkapdan, "Bu onurlu vazifede görevlendirilmem vesilesi ile, başta bizleri layık gören ve güvenerek bu günlere getiren çok kıymetli büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Yine her an yanımda olduklarını hissedeceğim dostlarıma, akrabalarıma, mesai ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.23 yıllık devlet vazifesinde ve çok daha uzun siyasi mücadelemizde;1994 yılı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB ) ile başladığımız ve akabinde de üç dönem boyunca Ümraniye Belediyemizdeki görevlerimizle, halkımıza hizmet etmeye gayret ettik, onur ve şerefle hamdolsun" dedi."HEYECAN VE AŞK İLE DOLUYUM"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliğine atanan Küçükkapdan, yeni görevinde özveriyle çalışacağını belirterek, "Artık, omuzlarımızda ödenmesi bize düşen, yüce bir vefa borcu olduğunu bildiğim, ustamın memleketi Balıkesir'e ve güzel hemşerilerimize en yakışır hizmetleri sunabilme heyecanı ve aşkı ile doluyum. Rumeli bir annenin ve Yörük bir babanın evladı, Karadenizli bir hanımın eşi olarak, Rabbimin armağanı iki evladımızla aile şiarımız odur ki; 'Al bayrağımızın dalgalandığı, vatanımızın her karışı mübarektir bizim için. Rabbim; bizleri halkımıza, bize itimat eden vefakar liderimize mahçup etmesin ve hıfzetsin inşaallah" diye konuştu. - İstanbul