Balıkesir çevreci yakıt zeytin çekirdeklerine, yunanistan'dan sonra almanya da talip - Son Dakika

Çevreci yakıt zeytin çekirdeklerine, Yunanistan'dan sonra Almanya da talip

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi bünyesinde sıkılan zeytinlerin çevreci yakıt olarak kullanılan çekirdekleri, 9 yıldır Yunanistan'ın Midilli Adası'na ihraç ediliyor. Almanya'dan da çevreci yakıt zeytin çekirdeğine talep gelmesi üzerine, ihracat için görüşmeler başlatılıp, numuneler gönderildi.

Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nde, zeytin üreticisi ortakların getirdiği ve Tariş tarafından alınan zeytinler sıkılıyor. Ezilerek, hamur haline getirilen zeytinlerin yağı alınırken, kalan posa içinden ise iri taneli zeytin çekirdekleri ayrıştırılıyor. Elde edilen zeytin çekirdekleri, 5 bin kalori değerinde çevreci yakıt olarak kullanılıyor. 15 yıldır yakıt amaçlı olarak yurt içi pazara sunulan zeytin çekirdekleri, ilk olarak 2011 yılında Yunanistan'ın Midilli Adası"na da kalorifer yakıtı olarak ihraç edilmeye başlandı. Zeytin çekirdekleri, bin 400 kiloluk çuvallar içerisinde tonu 100 Euro'dan ihraç ediliyor. Yıllık ortalama 300 ton zeytin çekirdeği ihracatı yapılan Yunanistan'ın ardından, ihracat için görüşmelere başlanan Almanya'ya ya da çekirdek numuneleri gönderildi.

76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Emrah Öztürk, 'Burhaniye'de 15 yıldır zeytin çekirdeği üretiyoruz. Bu tutulan bir yakıt. Hava kirliliği yapmıyor. Yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. Yunanistan'a da ihraç ediyoruz. Şimdi de Almanya'dan talep geldi. Almanya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda ürettiğimiz çekirdeğin yüzde 80'ini satmış durumdayız. Yakın zamanda Almanya'ya da göndermeye başlayacağız' dedi.