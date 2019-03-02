Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 186 Bekçi Göreve Başladı

Balıkesir'de 186 Bekçi Göreve Başladı

1 saat önce

Balıkesir merkez ve ilçelerinde 186 bekçi göreve başladı.

Balıkesir'de 186 Bekçi Göreve Başladı, System.String[]
Balıkesir merkez ve ilçelerinde 186 bekçi göreve başladı.

İlk mesailerinde vatandaşın olumlu tepkisiyle karşılaşan bekçiler, devriyeleri sırasında kent merkezindeki Çankaya ve Mekik Sokak'ta kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Kimlik kontrolü yapılan vatandaşlar, yıllar sonra bekçileri yeniden sokaklarda görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kimlik kontrolü yapılan Oğuz Tilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 yıl aradan sonra bekçileri aramızda görmekten memnun olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bundan sonra asayiş olayları biraz düşer." dedi.

Cengiz Dönmez ise bekçilerin geri dönmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bekçilerin sokaklarda olmaları bizim için huzur kaynağı sebebi. Artık sokaklarda kendimizi daha rahat hissedeceğiz." diye konuştu.

Bekçilere ilk mesai gününde polis ekipleri de yardımcı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Çankaya, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok! Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!

Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 02:25:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 186 Bekçi Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]