Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Ceylan Sitesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen S.N. de ekiplerce gözaltına alındı.
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