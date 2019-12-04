Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Ceylan Sitesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen S.N. de ekiplerce gözaltına alındı.

Balıkesir, Küçükköy, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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