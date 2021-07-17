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Balıkesir'de 35 şahsa Huzur operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de 35 şahsa Huzur operasyonu

17.07.2021 15:15
Balıkesir'de 35 şahsa Huzur operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı huzur operasyonları sürüyor.

Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı huzur operasyonları sürüyor. Jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, narkotik polislerinin yaptığı 6 ayrı çalışmada 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 14-15 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 15-16.07.2021 tarihlerinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Gönen, Edremit ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada 12 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs adli tutuklandı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 9 adet sentetik ecza hap, 11 gram metamfetamin, 1,7 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 35 şahsa Huzur operasyonu

Balıkesir, Jandarma, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 35 şahsa Huzur operasyonu - Son Dakika


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