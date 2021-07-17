Balıkesir'de 35 şahsa Huzur operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı huzur operasyonları sürüyor. Jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, narkotik polislerinin yaptığı 6 ayrı çalışmada 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 14-15 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 15-16.07.2021 tarihlerinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Gönen, Edremit ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada 12 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs adli tutuklandı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 9 adet sentetik ecza hap, 11 gram metamfetamin, 1,7 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR