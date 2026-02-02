Balıkesir\'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde ve Burhaniye ilçesinde toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, il merkezinde 4, Burhaniye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Öte yandan 26 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik herhangi bir olayın meydana gelmediği bildirildi. - BALIKESİR