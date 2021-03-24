Babasının silahıyla oynayan 5 yaşındaki çocuk, annesini yaraladı - Son Dakika

Babasının silahıyla oynayan 5 yaşındaki çocuk, annesini yaraladı
24.03.2021 15:35
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, camcı dükkanındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı.
27 yaşındaki G.D. 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte Serenlikuyu Sokak'ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D, tabancayı almak istedi.
BOYNUNDAN YARALANDI
G.D, silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 5 yaşındaki A.D, polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
"ANNESİ ELİNDEN ALMAK İSTERKEN PATLAMIŞ"
Olayın yaşandığı esnada dükkanın yakınında bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler" dedi.
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