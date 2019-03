Balıkesir'de Büyükşehir Başkan Adayları Oylarını Kullandı

BALIKESİR'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti 'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ile Millet İttifakı'nın İYİ Parti 'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok , sandık başına gelerek oylarını kullandı.İlk olarak Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Karesi ilçesindeki Zühtü Özkardeşler Anadolu Lisesi 1097 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık başına eşi Mehtap Yılmaz ve çocuklarıyla giden Yılmaz yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta tüm Türkiye 'de yerel yöneticiler beş yıllığına seçiliyor. Biz de Cumhur ittifakı olarak 20 ilçemizde güzel bir kampanya geçirdik. Tam bir demokratik seçim süreci yaşadığımıza inanıyorum. 20 ilçemizin 20'sine de hayırlı olsun. Biz de ailemizle oylarımızı kullandık. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıktan çıkana demokrasi şenliği içinde saygı duyacağız" dedi.Millet İttifakı'nın İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ise, Altıeylül ilçesindeki Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulunda 1238 nolu sandıkta oyunu kullandı. Eşi Nesrin Ok ile birlikte aynı sandıkta oyunu kullanan Ok yaptığı açıklamada, eşit olmayan bir yarış dönemi geçtiğini savunarak, "Milletin ve Balıkesirlilerin hür iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz. Masa başı oyunların olabileceğinin duyumlarını alıyoruz, işaretlerini görüyoruz. Ama teşkilatlarımız, Millet İttifakı'na gönül vermişler teyakkuz halindeler. Bu olumsuzluklarına rağmen Balıkesir'de Millet iradesi tecelli edecek ve 1 Nisan 'dan itibaren Balıkesir'de yeni bir dönem başlayacak" diye konuştu. - Balıkesir