Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce boşandığı Esra Altınkaynak (37) ile Kurtuluş Caddesi'nde karşılaşan Mustafa Akman (51), tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: BALIKESİR - Eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti - Son Dakika

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