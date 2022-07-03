Son dakika gündem: BALIKESİR - Eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: BALIKESİR - Eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

03.07.2022 13:24

Son dakika haberler... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce boşandığı Esra Altınkaynak (37) ile Kurtuluş Caddesi'nde karşılaşan Mustafa Akman (51), tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında tabancayla eski eşi Altınkaynak'a ateş açan Akman, aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Altınkaynak, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
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ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP, AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP, AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BALIKESİR - Eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BALIKESİR - Eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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