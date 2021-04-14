Balıkesir'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk ilçelerinde gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Soruşturma kapsamında bir zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca aktif görevdeki bir astsubay, istifa etmiş 2 asker ve 13 kapatılan askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı karar verilmiş, şüphelilerin 15'i yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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