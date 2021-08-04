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BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor - Son Dakika

BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor

04.08.2021 11:10

Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi düzenlenecek Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri için hazırlanan pehlivanlar, altın kemeri hedefliyor.

Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi düzenlenecek Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri için hazırlanan pehlivanlar, altın kemeri hedefliyor.

Karesi ilçesine bağlı Kurtdereli Mahallesi'nde 6 Ağustos Cuma günü yapılacak güreşlerin son hazırlıklarını yapan pehlivanlar, kavurucu sıcağa rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Kispetlerini giyip yağlanan pehlivanlar, Kırkpınar'ın rövanşı olarak nitelendirdikleri organizasyonda altın kemeri kazanabilmek için hazırlanıyor.

Yoğun sıcak altındaki antrenmanları havadan drone ile de görüntülenen sporcular, güreşlerde boy göstermeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciddi bir hazırlık sürecinden sonra yaklaşık bin 800 pehlivanın, 70'in üstünde de başpehlivanın er meydanına çıkacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan güreşleri insanların bu sene keyifle seyredeceğini vurgulayan Yılmaz, bütün pehlivanlara başarı dileyip, vatandaşları güreşlere davet etti.

Balıkesir'in pehlivanlar diyarı olduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"16 ilçemiz düzenli olarak geleneksel güreşler düzenliyor. 12 ilçemizde de pehlivan yetiştiriliyor. Bu pehlivanlar belirli bir düzeye geldikten sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyespor adına güreşiyorlar. Güreşçilerimizden çok umutluyuz. Çocukların centilmenliği ve gelenekleri öğrenmesi için ailelere çocuklarını yağlı güreşlere göndermelerini tavsiye ediyoruz. Hem ilçe belediyelerimiz hem büyükşehir belediyemiz güreşlere sahip çıkıyor. İnşallah güreşçilerimiz Kırkpınar'da boy gösterdikleri gibi burada da güreşecekler."

Sarıgül: " İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız"

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Yağlı Güreş Başkanı İrfan Sarıgül, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yağlı güreşlere çok katkı sağladığını ifade etti.

Pehlivanların yoğun bir şekilde çalıştığını bildiren Sarıgül, "Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlarımızla bütün madalyaları almaya hazırız. Ata sporumuz güreşe elimizden geldiği kadar hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Balıkesir 9 başpehlivan çıkartmış bir şehir. İnşallah yeni gelen nesil de atalarının izinden devam edecek." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Yağlı Güreş Başantrenörü Fevzi Çakır da bu sporu gençlere sevdirmek için çaba gösterdiklerini anlattı.

Yağlı güreş sporunu kırsal kesimlerdeki gençlerin daha fazla tercih ettiğini söyleyen Çakır, "Tüm sporcularımızla inşallah elimizden gelen gayreti gösterip, madalya almaya çalışacağız. Balıkesir'de altyapıda 70-80 civarında, üstyapımızda da 20 civarında sporcumuz var. Pandemi sürecinde sporcularımız devamlılık sağlamakta güçlük çektiler ama biz her şeye rağmen bu süreçte de çalışmalarımızı sürdürdük." şeklinde konuştu.

Gümüşalan: "Altın kemeri almak istiyorum"

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcusu başpehlivan Hüseyin Gümüşalan, hazırlıkların çok iyi sürdüğünü dile getirdi.

Kendisine güvendiğini aktaran Hüseyin Gümüşalan, "Önümüzde Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri var. Orada da altın kemeri almak istiyorum. Tüm ekibimiz bize çok destek veriyor. Şu an idmanlarımız son gaz devam ediyor. Kovid-19 sürecinde de çalışmalarımızı sürdürdük. İdmanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak istiyorum." dedi.

Büyük orta boy pehlivanlarından Bartın Üniversitesi Spor Yöneticiliği mezunu Sertaç Çavdar ise bu sene Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Ekip halinde disiplinli bir şekilde çalıştıklarını aktaran Sertaç, "Güreş benim için çok önemli bir spor. Babam ve kız kardeşim de güreş yaptı. Ailemizde güreş yapma geleneği var. Seviyoruz bu işi. İnşallah çocuklarım olursa onları da güreşçi yapacağım. Güreş antrenörlük belgemi de aldım. İlerde güreşe hizmet etmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor
BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor
BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor
BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor
BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor
BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor
BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor
BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor
BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Balıkesir, Güreş, Altın, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları altın kemer için kıyasıya çalışıyor - Son Dakika


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