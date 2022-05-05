Balıkesir'de, Hıdırellez geleneği sürdürüldü - Son Dakika
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Balıkesir'de, Hıdırellez geleneği sürdürüldü

05.05.2022 20:51
Balıkesir'de, Hıdırellez geleneği sürdürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hıdırellez çeşitli ritüellerle kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hıdırellez çeşitli ritüellerle kutlandı.

Edremit Çayı kenarına gelen birçok kişi, toprağa dileklerini çizdi. Bazı kişiler dileklerini yazdıkları kağıtları çakıl taşlarıyla çaya attı.

Vatandaşlardan Havva Gül Açan, AA muhabirine, Hıdırellez kutlaması için her sene dere kenarına geldiğini söyledi.

Karınca yuvalarından toprak aldıklarını dile getiren Açan, "7 yuvadan aldığımız toprağı sonra çantamıza koyuyoruz. Bereket oluyormuş." dedi.

Bedriye Kundakçıoğlu da her sene dere kenarlarında gezildiğini ve gecesinde de ateş yakıldığını dile getirdi.

Dere kenarına gelenlerden Aşkın Güler ise geçen yıl eşi ve kendisinin birbirlerinden habersiz oğullarının evlenmesini dilediklerini ve bu yıl bunun gerçekleştiğini kaydetti.

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Hıdırellez, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de, Hıdırellez geleneği sürdürüldü - Son Dakika


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