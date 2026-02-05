İstiklal Marşı Yarışmasında Elif Filiz Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstiklal Marşı Yarışmasında Elif Filiz Birinci Oldu

İstiklal Marşı Yarışmasında Elif Filiz Birinci Oldu
05.02.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" sonuçlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" sonuçlandı. Dursunbey Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Filiz il birincisi oldu.

Balıkesir İl genelinde düzenlenen elemelerde, sergilediği performansla jürinin ve izleyenlerin büyük beğenisini kazanan Dursunbey Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Filiz, ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

"Korkma, Gençliğin Ruhu Burada"

Bu yılki temasıyla gençliğin milli mücadele ruhuna sahip çıkmasını hedefleyen yarışmada, Öğrencinin İstiklal Marşı'nı okurken sergilediği vakur duruş ve duygulu hitabetleri, salonda duygusal anlar yaşattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy, Balıkesir, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı Yarışmasında Elif Filiz Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı

18:33
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:39:03. #7.11#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı Yarışmasında Elif Filiz Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.