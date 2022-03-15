Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 50 şahsı gözaltına alarak, haklarında adli işlem yatı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltı alırken, 1 adet av tüfeği ele geçirdi.

Diğer bir operasyonda da Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 07-13 Mart 2022 tarihleri arasında ekipleri 100 gram afyon sakızı, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 538 gram esrar, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 355 adet sikke, 66 litre kaçak içki, 3 adet elektronik pompa, 5 adet içki yapımında kullanılan kit, 4 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 112 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 4 bin TL ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR