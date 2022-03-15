Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı

15.03.2022 12:47
Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 50 şahsı gözaltına alarak, haklarında adli işlem yatı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 50 şahsı gözaltına alarak, haklarında adli işlem yatı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltı alırken, 1 adet av tüfeği ele geçirdi.

Diğer bir operasyonda da Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 07-13 Mart 2022 tarihleri arasında ekipleri 100 gram afyon sakızı, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 538 gram esrar, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 355 adet sikke, 66 litre kaçak içki, 3 adet elektronik pompa, 5 adet içki yapımında kullanılan kit, 4 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 112 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 4 bin TL ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı
Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı
Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı
Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı

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Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de jandarmadan 50 şahsa gözaltı - Son Dakika
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