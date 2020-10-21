Balıkesir'de kaçak içki üreten ve satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak içki üreten ve satan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak, bandrolsüz içki üretimi ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, M.N.Y. ve S.Ş'nin kaçak içki üretip sattığını tespit etti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 50 litre etil alkol, 126 litre kaçak içki ve kaçak içki yapımında kullanılan aroma ele geçirdi.

Zanlılar gözaltına alındı.