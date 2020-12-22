Balıkesir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis memuru olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Sarı (43) için tören düzenlendi.

Susurluk Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki görevi esnasında kalp krizi geçiren Sarı, Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarı için Susurluk Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin bahçesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından Sarı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Altıeylül Ovabayındır Mahallesi'ne gönderildi.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, şehit polisin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Hüseyin Sarı'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.