Balıkesir'de karne heyecanı - Son Dakika
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Balıkesir'de karne heyecanı

6 saat önce

Balıkesir'de 187 bin 843 öğrenci, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşadı.

Balıkesir'de karne heyecanı, System.String[]

Balıkesir'de 187 bin 843 öğrenci, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşadı.

Ece Amca İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde konuşan Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerin eğitim öğretim yılının ilk yarısını geride bıraktığını belirtti.

Öğrencilerin tatilde dinlenme fırsatı bulacağını kaydeden Yazıcı, ailelere de notları ne olursa olsun çocuklarının yanında olduklarını göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler karnelerini aldı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da katıldı.

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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