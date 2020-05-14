Balıkesir'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası - Son Dakika

Balıkesir'de, bir eve düzenlenen operasyonda 7 kişi kumar oynarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altıeylül ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Eve baskın düzenleyen ekipler, 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı.



Ev sahibi N.Y'ye kumar oynatmak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak suçlarından, evdeki 7 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırı hareket etmek ile kumar oynamak suçlarından toplam 35 bin 240 lira idari para cezası kesildi.

Evde yapılan aramalarda ele geçirilen 2 bin 770 lira ile oyun kağıtlarına el konuldu.